Falniów. Jedno miejsce, dwie kolizje. W tym jedna „strażacka” Aleksander Gąciarz

Kolizja w Falniowie Miechów 112 - Portal Ratowniczy

We wtorek w godzinach południowych doszło do dwóch kolizji na drodze wojewódzkiej nr 783 w Falniowie (gmina Miechów). Najpierw samochód osobowy spadł z przydrożnej skarpy. Niedługo później doszło do kolizji z udziałem pojazdu wezwanej na miejsce Państwowej Straży Pożarnej.