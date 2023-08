Fałszerz i złodziej z grupy przestępczej poszukiwany Europejskim Nakazem Aresztowania wpadł na lotnisku w Balicach

- Mężczyzna został skazany przez czeski wymiar sprawiedliwości za przestępstwa kradzieży oraz fałszerstwa, których to działań dopuścił się w ramach zorganizowanej grupy przestępczej na terytorium tego kraju. Policjanci osadzili zatrzymanego w policyjnej celi. Kolejnego dnia doprowadzili go do Prokuratury Okręgowej w Krakowie, gdzie wykonano czynności z jego udziałem i kolejno do sądu, który zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 60 dni - relacjonuje kom. Justyna Fil.