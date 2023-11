Felieton Grzegorz Tabasza. Odloty na zimę

Śnieg pewnie lada chwila zniknie, jak to zwykle bywa z pierwszymi opadami białego puchu. Niestety liczne ptaki zmylone ciepłem jeszcze nie zdążyły odlecieć na południe. Na przykład czyże. W gęstych kępach ligustru w samo południe usłyszałem chóralne głosy czyżów. To niewielkie ptaki mniejsze od wróbla z żółtozielonym upierzeniem i czarnymi paskami na skrzydłach. Łatwiej je usłyszeć niż zobaczyć. Ptaki skryły się w resztkach liści. Słyszałem charakterystyczne ćwierkanie, ale nie zobaczyłem ani jednego. Niepowtarzalny i trudny do pomylenia z innymi gatunkami chóralny świergot trwający kilka minut. Potem przerwa i znowu koncert.

Wpierw myślałem, że ostrzegają się przed drapieżnikiem. Nigdzie na bezchmurnym niebie nie zauważyłem nawet cienia drapieżnego ptaka. Zresztą po chwil liczące ze trzydzieści sztuk stado zerwało się do lotu, po czym wzięły zdecydowany kurs na południe. Czyli ostatni spóźnialscy, którzy do maksimum wykorzystali ciepłą pogodę.