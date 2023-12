Felieton Grzegorza Tabasza. Atak zimy. Nokaut w pierwszej rundzie

Co prawda jest to tylko zima jak dawniej. Pierwszy śnieg na przełomie listopada i grudnia. Zawsze tak było. Minione osiem lat bardzo nas rozpuściły. Niektórzy wieszczyli definitywne i natychmiastowe ocieplenie klimatu skutkujące brakiem zimy. Póki co, zima jest zimna i śnieżna.

Z przyrodniczego (i nie tylko) punktu widzenia zimy w klimacie umiarkowanym są uciążliwe. Opady śniegu połączone z niezbyt dużymi chłodami wymagają sypania na drogi tysięcy ton soli. Ani to dobre dla zasolonej gleby, ani do samochodowych karoserii, mostów i wiaduktów. Innego sposobu na zapewnienie bezpiecznego transportu nie ma. Co do zwierzaków, to szybko zeszły z gór w doliny.

Tam, gdzie bardziej zacisznie i spod śniegu można wykopać coś jadalnego. Oberwać pędy młodych drzewek z kory, czym doprowadza leśników do szewskiej pasji. Zajrzeć do paśników. Co do zimy, to rozpaczliwie pokazywane nowe prognozy pogody można podsumować dwoma zdaniami: meteorologiczna zima trwa już od 1 grudnia, a astronomiczna i kalendarzowa nadciągnie jednocześnie 22 grudnia. I trwać będzie odpowiednio trzy miesiące do pierwszego i 22 marca.