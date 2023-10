Felieton Grzegorza Tabasza. Borowik amerykański

Jak na Jankesa przystało jest ekspansywny, energiczny i z każdym rokiem liczniejszy. Grzybiarze mają używanie. Borowik wysmukły jest najczęstszą zdobyczą na wyprawach do lasu. Do tego, jak na nowicjusza nie ma licznych wrogów naturalnych. Krótko mówiąc, mało kto go jada. Nasze owady jeszcze nie zasmakowały w nowych owocnikach, toteż zbiory są wyjątkowo zdrowe. Doskonale wchodzi w mikoryzę z naszymi gatunkami drzew. Na razie anektuje suche sosnowe lasy na piaskach, ale też wchodzi w udane związki z kosodrzewiną.

U nas na południu piaszczyste lasy sosnowe rosną choćby w okolicach choćby Olkusza. I czekają na przybysza… Zaś co do smaku, to ma być wyborny i bić na głowę rodzime prawdziweczki. Póki co, wierzę na słowo, albowiem nie kosztowałem przybysza na talerzu. Mykolodzy i leśnicy trochę marudzą. Obcy jest be, bo może wypierać nasze gatunki borowików. Nie widzę go w bukowych lasach Beskidów, bo tam piasków na lekarstwo.