Felieton Grzegorza Tabasza. Dzięcioł rabuś

Wreszcie dopadłem go na gorącym uczynku. Przypadkiem grzebałem schylony na grządce, gdy z odległości kilku kroków doleciał znajomy odgłos. Powoli odwróciłem głowę i proszę, mam go! Okazały dzięcioł duży tłukł dziobem w budkę dla ptaków. Starą, wyblakłą od deszczu i nieco zmurszałą. Zapomniałem o niej, gdyż nie nadawała się do zamieszkania i remontu. Powiesiłem nowe.

Ptak wykonał kawał dobrej roboty. Wejście było powiększone i rozkute po daszek. Na ziemi leżał stos wiórów. Dzięcioły często rabują budki lęgowe z pisklakami. Dla niech ptaszek to duża larwa owada. W tym wypadku rabuś stukał na próżno, gdyż lokum było puste od dwóch sezonów.

Po co się męczył? Nie mam pojęcia. Może polubił głośny rezonans dobiegający z pustej skrzynki. Może robił to dla sportu. Jest jeszcze jedna możliwość. Wejście do budki dopasował do swoich rozmiarów. Znam dzięcioły, które zimowały w starych budkach dla ptaków. Kto wie, może nawet zaadoptuje staroć na własne gniazdo.