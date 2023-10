Felieton Grzegorza Tabasza. Dzięcioł trójpalczasty Grzegorz Tabasz

W lesie wypatrzyłem zaaferowanego dzięcioła trójpalczastego. Ma łapy z trzema palcami skierowanymi do przodu, od czego pochodzi nazwa. Do tego nie leczy drzew więc w pobliżu musiały być chore drzewa. Były. Kilka sztuk martwych lub prawie martwych jodeł w wieku średnim .Czyli dokładnie to, co dzięcioła trójpalczastego obchodzi.