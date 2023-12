Felieton Grzegorza Tabasza: Jak rozpoznać niesporczaka

Na początku są niewidoczne gołym okiem pleśnie. Potem zapewne liczne roztocza. To wszystko drobnica, ale w sam raz dla młodych pajączków. Są też inne ciekawe stwory. Wytrzymują kąpiel w ciekłym helu. Minus 270 stopni, tuż obok bezwzględnego zera, kiedy atomy zaczynają zasypiać. Nie zaszkodzi im też wrzątek ani wysokie ciśnienie. Za nic mają pobyt w czystym siarkowodorze, który w mgnieniu oka zabija każdy inny żywy organizm. Przeżyją pobyt w czystym wodorze i dwutlenku węgla. Wpadną w stuletni sen. Są niezniszczalne, a przyrodnicy nadali im wdzięczną nazwę niesporczaków.

Przy milimetrowych rozmiarach są trudne do zauważenia i całkowicie niegroźne. Co najwyżej zjadają mniejszych od siebie. Są wyzwaniem dla naukowców. Kilkaset gatunków niesporczaków nie pasuje do żadnych opisanych zwierząt: ani stawonogów, ani pierścienic, ani mięczaków. Fascynująca mieszanka anatomicznych i fizjologicznych elementów pozbieranych z różnych grup bezkręgowców. Jak rozpoznać niesporczaka? Gdy złapiecie coś małego, co przeżyje w filiżance herbaty zalanej wrzątkiem, a potem długi pobyt w ciekłym helu, niewątpliwie będzie to niesporczak.