Felieton Grzegorza Tabasza. Kruk i ser

Co do inteligencji to nie wiem czy pamiętacie bajkę Ignacego Krasickiego o lisie i kruku? Tą, w której rudzielec zmyślnie oszukuje kruka i podstępem wyłudza kawałek smakowitego sera? Otóż jest dalszy ciąg historii. Tym razem napisany przez ornitologów.

Badano pamięć rzeczywiście inteligentnego ptaka. Eksperymentatorzy wpierw karmili kruki zwyczajnym chlebem. Potem nauczyli je wymieniać suche kromeczki na znacznie bardziej apetyczny ser. Dokładnie tak jak w bajce. Haczyk tkwił w oszustwie. W pewnej chwili ludzie zabierali ptakom chleb nie dając nic w zamian. Ani okruszyny, ani najmniejszego skrawka sera. Ordynarne oszustwo, przyznajcie sami. Szybko okazało się, iż rozczarowane zwierzaki błyskawicznie pojęły w czym rzecz i ani myślały oddawać szalbierzom chleb za mglistą obietnicę przysmaku.

Mało tego, raz brzydko potraktowane przez blisko dwa miesiące nie dawały się ponownie nabrać na tę samą sztuczkę. Może nie jest to przysłowiowa słoniowa pamięć, ale jak na ptaki całkiem niezła miara inteligencji. Ponoć wciąż trwają badania, czy kruki potrafią rozpoznać twarz oszusta.