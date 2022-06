Felieton Grzegorza Tabasza: Małopolskę widać z kosmosu

Mają drobne kwiaty żółtej barwy, lecz niedostatki postury nadrabiają liczebnością. Po pierwsze kwitną masowo na łąkach, krajach lasu i miedzach. Także w ogrodach, gdzieś bywają uporczywymi chwastami lub w przypadku zamorskich gatunków, pożądanymi roślinami ozdobnymi. Z rozpoznaniem jaskrów na łące nie ma najmniejszego problemu. Żółte płatki w promieniach słońca wyglądają jakby były pokryte tłustą subsatncją. Entomolodzy twierdzą, iż dzięki temu owady widzą je z oddali. To prawda, gdyż pszczoły je uwielbiają ze względu na duże ilości produkowanego nektaru i pyłku. Po drugie (i ostatnie), ród jaskrów bogaty jest w gatunki. Mamy jaskra bulwkowatego, rozłogowego, ostrego, gajowego, jadowitego. I wiele innych. Wszystkie trujące, lecz po wysuszeniu mogą być zjadane przez bydło. Idąc przez łąkę pokrytą kwitnącymi jaskrami zostaniemy obsypani żółtym pyłkiem. I nic dziwnego, że nasze łąki nabierają żółtej barwy widocznej z kosmosu. Na koniec jaskier rekordzista i do tego botaniczny rarytas. To pełnik europejski. Członek rodu jaskrów o kulistych, żółtych kwiatach średnicy pięciu centymetrów. Na pierwszy rzut oka przypomina ogrodową różę. Chroni go prawo, ale w sklepach ogrodniczych można kupić sadzonki pełnika.