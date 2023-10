Felieton Grzegorza Tabasza. Opieńka jesienna Grzegorz Tabasz

Jeśli zapytacie mnie o perspektywy sezonu grzybowego w tym roku, to mam dobrą wiadomość. Zwykle ostatnim grzybem sezonu są opieńki. To ostatni grzyb sezonu. Póki co, jeszcze nie rośnie (przynajmniej do wczorajszego popołudnia), co daje szanse na dobre zbiory do końca miesiąca. Jeśli nie spadnie śnieg będzie owocować do końca listopada.