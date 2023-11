Felieton Grzegorza Tabasza. Opieńka

Jeśli znaleźć dobre miejsce, to zbierać je można nawet w ciemności. Nawiasem mówiąc, opieńka jest paskudnym pasożytem. Dobija lasy świerkowe, które chorują pod suszy. Potem nadchodzą korniki, które drzewom odbierają resztki sił życiowych. Zbieranie opieniek jest zajęciem monotonnym i pozbawionym emocji. Opieńki, jeśli się pokażą, rosną w wielkich stadach.

Teraz coś o dobrym miejscu: starczy znaleźć próchniejący pień po wyciętym drzewie okryty brązowymi kapeluszami. Potem zasiąść wygodnie, ustawić stabilnie wiklinowy kosz i … kosić grzyby niczym rolnik łan zboża w żniwa. Nie ma mowy o konkurencji z innymi zbieraczami, gdyż opieniek starczy dla wszystkich.

Odradzam zbieranie trzonu. Jest zbyt łykowaty, by przyrządzić go do jadalnej postaci. Za to kapelusze lekko trujące w stanie surowym, po obgotowaniu doskonale sprawdzą się na patelni czy w marynacie. Może nie wyglądają ładnie, ale smak mają specyficzny i jak mówią niektórzy znawcy, wyborny. Zaletą jest brak czerwia owadów, czyli „robaków”. Nie wiem, czy to zasługa chłodów, które przegnały owady czy też brak zjadaczy opieniek.

Miłego grzybobrania!