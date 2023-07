Felieton Grzegorza Tabasza. Osika Drżączka

Starczy powiew ciepłego powietrza od nagrzanej ziemi. Legenda jest cudowna, lecz prawdziwa przyczyna szeleszczących liści osiki tkwi w konstrukcji ogonka liściowego. Jest dwubocznie spłaszczony i przypomina spłaszczoną listewkę. Przy takiej konstrukcji starczy najlżejszy ruch powietrza. Zaś przy wichurach drzewo groźnie huczy. Tylko zimą jest cicha, gdyż liści brak.

To jedno z bardziej wartościowych roślin. Rośnie na nieużytkach, górniczych hałdach i pogorzeliskach. Tuż obok brzozy jest uznawana przez leśników za znakomitą roślinne pionierską. W ciągu roku przyrosty mogą mieć nawet metr długości. Ceną za szybki rozwój jest krótkie życie: stuletnie osiki to chylące się ku ziemi staruszki. Choć drewno ma wyjątkowo miękkie i nietrwałe świetnie nadaje się do wyrobu zapałek, ołówków skrzyń i beczek o krótkim okresie życia.

Byłbym zapomniał o najważniejszym zastosowaniu topoli. To znakomity środek na wampiry. Osinowy kołek w bity w serce zapewnia murowany zgon potwora. Dzisiaj to gadżet filmów grozy, ale nasi przodkowie traktowali wampiry bardzo serio. Podejrzanego nieboszczyka na wszelki wypadek przebijali osinowym kołem. Lub przynajmniej wieko trumny.