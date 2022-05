Felieton Grzegorza Tabasza. Oślizgłe potwory Grzegorz Tabasz

Pozbawione muszli ślimaki, to jedyne istoty, którym źle życzę. Właściwie jak najgorzej. Rozumiem rolę mięczaków w przyrodzie, jednak tam, gdzie zaczynają się grządki z warzywami widzę jeno potrzebę obrony plonów. W minionym roku oślizgłe potwory zżarły wszystko to co rosło blisko ziemi, owoce pomidorów na gałązkach a nawet śliwy dojrzewające metr nad ziemią.