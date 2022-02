Felieton Grzegorza Tabasza. Ostatnia chwila na porządki

W zeszłorocznej budce zostało stare gniazdo. Ptaki mogą nabudować nową warstwę, ale wtedy gniazdo zbliży się niebezpiecznie o otworu wejściowego. Kuna może sięgnąć łapą do środka i wygarnąć młode. Następna rzecz, to pasożyty. Są obecne w każdym gnieździe. Po porządkach zostanie ich mniej. Lada chwila ptaki zaczną wracać z zimowych pieleszy. Jeśli tylko pogoda dopisze, to te które są na miejscu przystąpią do godów. Jedne i drugie będą potrzebować wygodnego lokum. Sztuczne miejsca lęgowe przydadzą się najbardziej w okolicach, gdzie brakuje starych drzew.

Dzięki zasobom internetu, każdy może zaczerpnąć wiedzy, gdzie i jakie budki powiesić. I zamówić ptasi domek z dostawą do domu.

Lista lokatorów jest długa. Sikorki, mazurki, wróble, szpaki, kowaliki. Do tych większych mogą wprowadzić się sowy. Dopiero co odebrałem komplet kilku różnych budek dla ptaków i coś dla nietoperzy. Śliczne, pachnące nowością. Najważniejszym błędem w pomaganiu ptakom jest nadgorliwość i przesada. Czyli domki zainstalowane w odległości kilku metrów od siebie.