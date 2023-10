Felieton Grzegorza Tabasza. Park Jurajski Grzegorz Tabasz

Genetyka poczyniła w ciągu dekady olbrzymie postępy. Mamy techniki powielania DNA i RNA. Metody cięcia genów i łączenia ich w dowolne, funkcjonujące kombinacje. Techniki in vitrio mamy w małym paluszku. Najbardziej fascynujący pomysł to odtworzenie i przywrócenie do życia wymarłych gatunków.