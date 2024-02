Felieton Grzegorza Tabasza. Pierwszy przebiśnieg

W jednej z legend miał być kwiatem, który został przyniesiony przez Anioła dla pocieszenia zrozpaczonej Ewy po sromotnym wygnaniu z Raju. Drobna roślinka to prawdziwy twardziel. Wytrzyma nawroty zimy, które każdą inną roślinę zamieniłyby w bryłkę lodu. Spokojnie poczeka, przetrwa zły czas i rozwinie kwiaty.

Sam nie wiem, kiedy i jak przebiśniegi trafiły do mojego ogrodu. Kiedyś ze zdumieniem znalazłem kępę białych kwiatuszków, choć nie mogłem sobie przypomnieć momentu sadzenia. Pod koniec zimy ucieszą oko kilkoma lancetowatymi liśćmi wyłażącymi z ziemi. To bardzo ważny wynalazek. Sztywne liście z łatwością przebijają warstwę ubitej ściółki. Jeśli trzeba, to zgodnie ze swoją nazwą przeszyją na wylot pokrywę zlodowaciałego śniegu. Później pokaże się długa na palec łodyżka i na samym końcu biały kwiatuszek skromnie pochylony ku ziemi.