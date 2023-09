Felieton Grzegorza Tabasza. Plaga komarów

Zaś komary do zamknięcia cyklu rozwojowego potrzebują zbiorników stojącej wody. Od małych kałuż po starorzecza. Od zardzewiałej puszki po konserwach do beczki z deszczówką. Tego wszystkiego przez kilka ostatnich lat było niewiele lub wcale. Zaś przez lato, które dobiega końca, spadło sporo deszczu połączonego z solidnymi upałami.

Było wszystko, co komary potrzebują do rozrodu. Szanse wykorzystały w całej pełni, co odczuwamy na własnej skórze. I nie ma żadnej plagi. Krwiopijnych owadów jest tyle co zawsze latało w normalne lata. Podwyższona aktywność krwiopijców wynika wyłącznie z powodu nadchodzącej jesieni. Samice komarów muszą najeść się do syta zanim zapadną w zimową hibernację, a krew to jedyny pokarmią do zaspokojenia głodu. Głodu potęgowanego przez coraz krótszy dzień i coraz chłodniejsze noce. Atakują nas komary pod presją. W biały dzień, w pełnym słońcu.