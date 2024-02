Felieton Grzegorza Tabasza. Początek przedwiośnia

Samce o soczyście żółtych skrzydełkach. Motyle zażywały słonecznych kąpieli na warstwie suchych liści. Od czasu do czasu wzlatywały w powietrze wyczyniając w parze radosne piruety. Stan skrzydełek obydwu okazów, które przetrwały zimę był znakomity.

Ani jednego zadrapania czy uszkodzenia delikatnej jakby nie było konstrukcji. Cytrynki były nad wyraz żywotne. Wczesna pora przebudzenia nawet jak na motyle będące symbolem wiosny. Póki co będą latać w ciepłe dni jedynie samce. Na przełomie lutego i marca wyjdą z zimowych ukryć panie cytrynkowe.

Kształt skrzydeł i rozmiary są takie same jak u panów tylko kolor to pastelowa biel lekko zabarwiona żółcią. Jest ich zdecydowanie mniej niż samców. Stosunek płci to mniej więcej dziesięć do jednego na korzyść samców. Panie przezornie poczekają na pierwsze rośliny pokarmowe. Czyli kwiaty, które dostarczą nektaru i pyłki. Zastrzyk energii będzie potrzebny do wyprodukowania jajeczek.