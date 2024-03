Felieton Grzegorza Tabasza. Powroty bocianów

Żadnych awantur o gniazdo, skakania sobie do oczu czy wygrażania ostrymi dziobami. Czuły klekot i popołudniowa przekąska w postaci okazałego kawałka padliny przyniesionej przez jednego ptaka w dziobie. Tuszka miała dobrze widoczne dwie kończyny i ogon.

Wiem, że menu na weselnym spotkaniu niewątpliwie odbiega od naszych wyobrażeń, ale boćki tak mają. O tej porze roku (do czego jeszcze wrócę) nie ma co wybrzydzać. Owadów jeszcze brak. Dżdżownice tkwią niedostępne i zagrzebane w ziemi, zaś przysłowiowych żab już nie ma. Praktycznie wymarły. Mogą zapolować na krety czy nornice, lecz tym razem było to coś wielkości, powiedzmy połowy kota. Padlina jest standardową pozycją w diecie wszystkożernych bocianów.

Pewnie zapytacie o powielany w ilustracjach bajek dla dzieci widokiem bociana z żabą w dziobie. To fikcja. Żaby to tylko okazjonalna zdobycz i do tego w dawno minionych czasach. Wrócę do pory roku. Wiosna za pasem, choć pani zima postanowiła nadrobić statystki. Sypnęła śniegiem, dmuchnęła lodowatym powietrzem. Jak to w klimacie nieumiarkowanie zmiennym. Luty był nieprzyzwoicie ciepły. Kilka dni zimowej aury poprawi średnią roczną. Bociany i tak dadzą radę.