Felieton Grzegorza Tabasza. Ptaki liczone Grzegorz Tabasz

Do kolejnego ptakoliczenia, czyli ogólnopolskiej inwentaryzacji ptaków zostało sporo czasu, ale liczę to co widzę u siebie w ogrodzie. I mam mieszanie uczucia. Pod względem składu gatunkowego buchalteria wypada słabo. Liczne sikory bogatki i ubogie. Ani jednej sikory modrej, których w minionym sezonem było zatrzęsienie. Do tego kilka zięb. Para srok, dwie synogarlice. I sójki. Jedna z nich jest wyjątkowo okazała, ale wielkość nie nadrobi ilości i jakości. I to właściwie wszystko.