Felieton Grzegorza Tabasza. Ptaki na zimę

A gdzie reszta upierzonej drobnicy? W środku sezonu, od wiosny do lata, tuż obok nas żyło trzysta sześćdziesiąt, może nieco więcej różnych gatunków ptaków. Liczba jest nad wyraz dynamiczna, gdyż co rusz ktoś odkryje nowy gatunek dla naszej awifauny. Choćby pojedynczy okaz na zimowych przelotach. Większość z nich to małe ptaki śpiewające. Skowronki, muchołówki, dzwońce, słowiki czy szpaki. I wiele, wiele innych.

Nie wiem, czy zauważyliście, ale w lesie, na łące czy parku zapadła cisza. Taka, co to o niej mówią, że aż dzwoni w uszach. Czasem słychać zagubione sikorki. Pomniejsze ptaszki odleciały w małych stadach. Kilka razy wdziałem je przesiadujące na elektrycznych kablach w długich szeregach. Albo buszujące w wyschniętym zielsku. Bardzo płochliwe. Na widok aparatu od razu uciekały. Już są na południowym wschodzie Europy. Im dalej na południe, na wschód tym więcej jedzenia.