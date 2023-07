Felieton Grzegorza Tabasza. Pytony z Florydy

Może żyć ćwierć wieku i dorastać do ośmiu metrów długości i prawie dwustu kilogramów wagi. Tyle przynajmniej osiągnęły rekordowe osobniki w Azji. Może zjeść każde mniejsze lub niewiele mniejsze zwierzę od siebie. Nic co mieszka na ziemi, w koronach drzew czy pływa w wodzie nie jest bezpieczne. Wreszcie każda samica może złożyć ponad setkę jaj, które troskliwie pilnuje przed wrogami aż do wylęgu młodych. Jednym słowem katastrofa.

Póki Amerykanie organizują coroczne wyprawy łowieckie by gady nieco przetrzebić. To mission impossible, gdyż łowcy mogą schwytać co większe sztuki. Na koniec paradoks: pytony chroni konwencja CITES, a u nas to popularny gatunek trzymany w terrariach. Póki co mamy chłodne zimy, lecz jeśli klimat ulegnie ociepleniu, to możemy powtórzyć florydzki scenariusz.