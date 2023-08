Felieton Grzegorza Tabasza. Rusałka osetnik

Motyle duże, łatwe do rozpoznania. Duże, żółto brązowe skrzydła wpadające w czerwień i są ozdobione biało czarnymi przepaskami na górnych krawędziach. Świetnie latają i są płochliwe, chyba że trafią na rośliny bogate w nektar. Wówczas pozbywają się lęku i długo sączą nektar przesiadując na kwiatach.

Specjalne dla ostatnich owadów lata zostawiam nieskoszoną łąkę z chabrami, rumiankami i kilkanaście kwitnących ostrożeni. Dzięki nim wiem, co w owadzim światku słychać i jakie motyle fruwają po okolicy. Osetniki, oprócz urody, wyróżniają się mało znanymi i bardzo nietypowymi cechami: odlatują na południe pod koniec lata. Tak samo jak dzikie gęsi. O ile ptasi podróżnicy są doskonale znani, o wędrownych rusałkach osetnika raczej mało słychać.

Kto zwracałby uwagę na jakieś tam motyle. Dziś są, jutro znikną bez śladu. Entomolodzy zaczęli porządkować obserwacje i oznakowali kilka tysięcy owadów specjalnymi naklejkami. Znaleziono je żywe na południu Europy i co najciekawsze, wciąż zdecydowanie leciały dalej w poszukiwaniu ciepła. To nie koniec historii. Nowe pokolenie motyli urodzonych na południu wróci do nas pod koniec wiosny. Chwile po przylocie wędrownych ptaków.