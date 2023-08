Felieton Grzegorza Tabasza. Rusałka żałobnik

Dopiero co z poczwarek wyszło nowe pokolenie. Od teraz, przez całą jesień aż do następnej wiosny będą latać nad leśnymi drogami i porębami. Są piękne. Aksamitna czerń skrzydeł z żółtą obwódką dookoła. I seria błękitnych plamek. Nazwa motyla dokładnie oddaje nazwę. Byłbym zapomniał: to jeden z największych motyli. Największe okazy mają skrzydła o prawie dziesięciocentymetrowej rozpiętości.

Żałobniki będą latać na porębach i leśnych drogach tam gdzie rosną wierzby i osiki, czyli pokarm dla gąsienic. Zawsze w silnie nagrzanych i osłoniętych od wiatru miejscach. Mocne skrzydełka wielkości połowy dłoni pozwalają na zgrabny, szybujący lot.

Żałobnik uwielbia przysiadać na nagrzanej ziemi i zażywać słonecznych kąpieli. Dzięki ciemnej barwie ciało motyla perfekcyjnie pochłania każdą odrobine ciepła.. Żałobnik jest urodzonym celebrytą. Niezbyt strachliwy toleruje człowieka i aparat fotograficzny. Jeśli tylko nie spłoszyć go rzuconym cieniem, to można pstrykać zdjęcie za zdjęciem. Przy odrobinie cierpliwości, nawet z półmetrowego dystansu. Radzę skorzystać. Po przezimowania płowieją i tracą sporo z ślicznego, letniego wyglądu.