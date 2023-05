Felieton Grzegorza Tabasza. Ślimak Grzegorz Tabasz

Wieszam psy na ślimakach, choć to po prawdzie fascynująca grupa zwierzaków. Każdy z nich nich to samiec i samica w jednym. Wszystkie. Spełnienie marzeń wyznawców gender czy tym podobnych nowoczesnych poglądów na płeć. Absolutna równość. Co do seksu, to samozapłodnienie z przyczyn genetycznych nie wchodzi w grę. Ślimaki przestrzegają tradycji. Dobrane w pary okazy zapładniają się wzajemnie