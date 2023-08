Felieton Grzegorza Tabasza. Szerszeń z Azji. Jest się czego bać

W porównaniu do naszych szerszeni to prawdziwy olbrzym. Robotnica mierzy tyle co wskazujący palec dorosłego człowieka. Do tego dochodzi bardzo silny jad. Ukąszenia są niezwykle bolesne i niestety, często kończą się fatalnie.

Tylko w Japonii ginie prawie pół setki osób rocznie. Nie chodzi tu tylko o wstrząs anafilaktyczny uczulonej osoby. Jad azjatyckiego szerszenia zabija neurotoksynami uszkadzającymi układ nerwowy. Przy okazji agresywne owady polują na wszystkie duże owady. U nas takich niewiele, więc z lubością niszczą ule z pszczołami, gdzie ofiary są co prawda niewielkie lecz liczne.

Azjatyckim przybyszom sprzyja ocieplenie klimatu i masowy transport lotniczy. Zimy są łagodne i zbliżone do klimatu wschodniej Azji czy Japonii. Odrzutowiec pokonuje trasę ze wschodu na zachód w przeciągu kilkunastu godzin. Nawet w wyziębionej ładowni zmiennocieplni pasażerowie na gapę mogą przetrwać podróż w doskonałej kondycji.