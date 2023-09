Felieton Grzegorza Tabasza. Tarnina

Tarnina to krzew wielce zasłużony. Dzika śliwa i prawdopodobny protoplasta dużej części współczesnych drzew owocowych. Mimo suszy tegoroczne zbiory zapowiadają się całkiem nieźle. Przynajmniej w mojej części Beskidów. Kolczate krzewy właśnie przebarwiają liście i granatowe owoce są doskonale widoczne.

Tarkę chętnie zbierały nasze prababcie na przetwory o niepowtarzalnym smaku i leczniczych właściwościach. Póki co, nie radzę sprawdzać smaku. Owoce są cierpkie i kwaśne. Jadalne będą dopiero po przymrozkach. Tyle tylko, że po pierwszych śniegach do kolczastych zarośli ustawią się kolejki zwierzaków. Dzikie śliwki jadają chętnie zimujące na miejscu ptaki i gryzonie. Nawet sarny i jelenie. Jeśli chcecie nastawić słynną nalewkę z tarniny, to najwyższy czas na zbiory. Owoce trzeba włożyć do zamrażarki. Po tygodniu wszystkie przepisy z myszką na przetwory z tarniny stoją przed wami otworem.