Felieton Grzegorza Tabasza. Wilga deszczowa

Wrócę do nieudolnej próby opisania koncertu. Gdybym był muzykiem, to pewnie opisałbym głos bardzo precyzyjnie. Ale zdolności muzyczne mam słabe czyli żadne. Poprzestanę na nieudolnym porównaniu. Coś łudząco podobnego do naśladowania na flecie imienia Zofii. Z miękkim, wschodnim zaśpiewem. Brzmiało miło.

Zobaczyłem też odlatującego ptaka w cytrynowo czarnej szacie. Miałem przyjemność spotkać i usłyszeć stwora, który wieszczy deszcz. I nigdy się nie myli. Czyli wilgę. Wilgi zawodzą głośno, gdy wilgotność powietrza szybko rośnie a ciśnienie spada. Lokuję je na podium najbardziej urodziwych ptaków Polski i Europy. Żółtoczarne samce z niebieskimi nóżkami i czerwonawym dziobem są doskonale rozpoznawalne. Tylko one śpiewają. Samice są bardziej wyblakłe, ale też trudno pomylić z innym ptakiem. Żaden z nich nie jest równie ładnie ubarwiony. Nie mam nic przeciw temu, by ów latający barometr wielkości szpaka zamieszkał w pobliżu. Ostrzeżenie o burzy i ulewie ogłaszane w tak sympatyczny sposób to bardzo fajna rzecz.