Felieton Grzegorza Tabasza. Wiosna Grzegorz Tabasz

Dla ogłoszenia prawdziwej wiosny niezbędne są cztery warunki: słońce, ciepło, motyle i kwiaty. Pierwsze dwa warunki są spełnione i jak na luty, wyjątkowo obficie. Co do motyli, czyli zmiennocieplnych owadów to pokazują się tu i ówdzie, lecz bardzo kapryśnie.