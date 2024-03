Felieton Grzeogrza Tabasza. Fiołki wiosenne Grzegorz Tabasz

To mój ulubiony kwiat wiosenny. I ogrodowy jednocześnie. Czyli fiołek wonny. Choć mierny wzrostem nadrabia fiołkowym kolorem i zapachem. Ten ostatni można wyczuć (co dzisiaj sprawdzałem) nawet na wysokości metra. Oczywiście w pełnym słońcu. Do tego roślinka niewymagająca praktycznie żadnej opieki. Rośnie, gdzie chce i kiedy chce ( choć to nie do końca prawda, ale o tym potem).