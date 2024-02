Ferie 2024 w Krakowie. Te niezwykłe miejsca zwiedzisz zupełnie za darmo

Kraków to miasto, w którym możemy znaleźć wiele ciekawych atrakcji. Nie przez przypadek według ankiety portalu Post Office Travel Money, który od szesnastu lat porównuje koszty krótkich wypadów do miast w całej Europie, badając stosunek jakości oferty do ceny, najlepszymi miastami na city break są Lizbona, Wilno i właśnie Kraków. Kraków okazał się również być najlepszym europejskim miastem na zimowy city break w rankingu serwisu discovercars.com. Dlatego jeśli planujesz spędzić ferie właśnie w Krakowie, przedstawiamy propozycje darmowych atrakcji! Będziesz zaskoczony!