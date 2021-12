Finał budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic. Będzie małe opóźnienie Jolanta Białek

Obwodnica Podłęża i Niepołomic - za 62 mln zł - powstaje od września 2020 roku. Termin zakończenia inwestycji prolongowano na marzec 2022 fot. UMiG Niepołomice Zobacz galerię (6 zdjęć)

Termin zakończenia budowy obwodnicy Podłęża i Niepołomic wydłużono o trzy miesiące, do 28 marca 2022 roku. Do tego czasu firma realizująca inwestycję za ponad 60 mln zł ma uzyskać także pozwolenie na użytkowanie nowej drogi, co oznacza że pierwsze samochody powinny pojechać wyczekiwaną trasą najpóźniej na początku kwietnia przyszłego roku.