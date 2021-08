Będą nowe połączenia MPK do Krakowa: dla Niepołomic i Wieliczki, a także przez osiedle Bogucice

O nowych, przyspieszonych liniach aglomeracyjnych, nazwanych agloekspressami – wzorowanych na bijącym rekordy popularności autobusie 304 (Wieliczka – Dworzec Główny Zachód) - mówiono już od pewnego czasu. Rozmowy w tej sprawie z kilkami gminami z aglomeracji krakowskiej Zarząd Transportu Publicznego prowadził od wiosny 2021. Ich efektem będzie uruchomienie – od 30 sierpnia 2021 – dwóch pierwszych takich połączeń, linii 307 (Michałowice – Osiedle Podwawelskie) i 337 (Zielonki – Nowy Kleparz).

Kolejnym takim połączeniem ma być przyśpieszona linia 301 (kursująca obecnie na trasie Niepołomice – Wieliczka – Podgórze SKA). Jak słyszymy w magistratach w Niepołomicach i Wieliczce: rozmowy w tej sprawie z Krakowem wciąż trwają, ale uruchomienie od stycznia „agloekspressu do Niepołomic” wydaje się pewne.

- Plan zakłada, że „301” jako agloekspress kursowałaby w dni powszednie co 15-20 minut (obecnie średnio co 35 minut). Niepołomice są gotowe realizować ten projekt, jest na zgoda władz gminy, ale od nowego roku. Wynika to z tego, że trzeba zabezpieczyć odpowiednie pieniądze w budżecie gminy na dopłaty do agloekspressu – powiedział nam Zdzisław Urantówka z Urzędu Miasta w Niepołomicach.