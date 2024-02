Finał powiatowy zawodów MDP w Koniuszy. Zwycięskie drużyny z Ostrowa i Radziemic

Finał kategorii dziewcząt był wewnętrzną sprawą MDP z Ostrowa prowadzonych przez Andrzeja Olendra. Jako zwycięzcy ubiegłorocznej rywalizacji wystawili do zawodów dwa zespoły i oba okazały się szybsze i precyzyjniejsze od konkurentów. Na trzecim stopniu podium znalazła się drużyna z Radziemic.

W kategorii chłopców (a raczej mieszanej, gdyż z chłopcami mogą startować dziewczęta) za faworytów uchodziły drużyny z Ostrowa i Pałecznicy. To między nimi miała się rozegrać walka o zwycięstwo. Obie drużyny wykazały się znakomitą szybkością, ale nie poszła za tym precyzja. Błędy techniczne i będące ich konsekwencją punkty karne sprawiły, że rywalizację wygrali nie najszybsi, ale najbardziej dokładni: pierwsze miejsce przypadło drużynie z Radziemic, druga była MDP z Kuchar. Faworyci skończyli na trzecim (Pałecznica) i czwartym (Ostrów) miejscu.

- Udało nam się zebrać drużynę dwa tygodnie przed zawodami i trenowaliśmy solidnie dwa, trzy razy w tygodniu. Każde zajęcia trwały od godziny 18 do 21. Ciężko było wyłonić zespół, bo startować chcieli wszyscy. W końcu dzieci same wybrały spośród siebie najlepszych. Ja z kolei zwracałem uwagę na to, żeby było wolniej, ale bezbłędnie. I to dzisiaj zaowocowało, bo rywale popełniali błędy, a odrobienie 10 karnych sekund jest praktycznie niemożliwe – mówi prezes OSP Radziemice, a jednocześnie opiekun drużyn MDP Grzegorz Rolek.