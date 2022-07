Finały Ligi Narodów siatkarzy. Reprezentacja Polski w ćwierćfinale zagra z Iranem, to będzie gorący mecz. Polacy w Bolonii liczą na medal

Przebudowa reprezentacja Polski obroniła miejsce w światowej elicie

Postawa Biało-Czerwonych w tym sezonie w Lidze Narodów była niewiadomą. Po pierwsze, te rozgrywki często traktowane są jako poligon doświadczalny przed najważniejszą imprezą (wkrótce odbędą się mistrzostwa świata, m.in. w Polsce), do tego kadra występująca pod wodzą nowego trenera Nikoli Grbicia znacząco się różni od tej z ubiegłorocznych igrzysk w Tokio. M.in. reprezentacyjną karierę zakończyli Michał Kubiak i Piotr Nowakowski, a Serb na LN nie powołał etatowego dotychczas rozgrywającego Fabian Drzyzgi. Jeśli dodać, że po kontuzji pauzuje Wilfredo Leon, to widać, że w drużynie narodowej doszło do rewolucji.

Plan na zastępstwo Grbić miał i trzeba przyznać, że jego pomysł wypalił. Nowy trener wejście wynikowo miał znakomite - drużyna wygrała 10 z 12 meczów Ligi Narodów, w klasyfikacji fazy zasadniczej ustąpiła tylko Włochom. Część zawodników wykorzystała szansę, zwłaszcza Tomasz Fornal. Pochodzący z Krakowa przyjmujący, mistrz świata w młodzieżowych kategoriach, od kilku lat był w szerokiej seniorskiej kadrze, ale nie był graczem pierwszego wyboru. Teraz dostał więcej okazji do pokazania swoich umiejętności i okazało się, że jakością nie ustępuję poprzednikom.