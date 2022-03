Gdów. Powstała nowa część przedszkola. Będzie tam miejsce dla 75 dzieci

Nad żłobkiem powstały pomieszczenia - m.in. cztery sale zabaw oraz sanitariaty - dla 75 dzieci (trzy oddziały).

- Dodatkowe lokum dla przedszkola jest gotowe, ale będziemy mogli wykorzystać je dopiero od początku roku szkolnego 2022/2023. Wynika to z procedur prawnych związanych z działalnością tego typu placówek. Nowa część pomieści ok. 70 dzieci, co oznacza, że od września tego roku w przedszkolu w Gdowie będzie w sumie już blisko 450 miejsc – powiedział nam wójt Gdowa Zbigniew Wojas.