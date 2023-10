Gdzie podziały się motyle? To już koniec jesieni. Felieton Grzegorza Tabasza

Ostatnie bielinki i rusałki pokrzywniki widziałem równy tydzień temu. Noce są zbyt zimne i mgliste. W dzień nawet jeśli na chwile wyjrzy słońce to i tak motyle nie mają co jeść. Spóźnione kwiaty rumianku czy mydlnicy prawie nie wydzielają nektaru i kwitną już tylko siłą rozpędu po kilku ciepłych dniach. To i po co motylom latać?

Bielinki lada dzień skończą życie, zaś rusałki wejdą w przytulne schronienia w dziuplastych drzewach czy nieogrzewanych strychach. Krótko mówiąc, tydzień temu w naszym regionie skończyła się przyrodnicza jesień. Jest też przyrodniczy wyznacznik początku zimy. Najlepsze wskazówki dają mrówki. Zerknijcie na duże mrowiska w lasach. W samo południe jeszcze widać zabiegane robotnice. Po pierwszych przymrozkach owadzi trup ściel się gęsto. Jest co znosić do podziemnych galerii.

Odradzam prowokacyjne tupanie w ziemię czy podejrzane manipulowanie przy wejściach do kopca. Może i zimno, ale zgotują wam gorące powitanie. Mrowiska są czynne jeszcze w połowie listopada. Gdy mrówki znikną pod ziemią można spodziewać się już tylko jednego: początku zimy.