Głogoczów. GDDKIA chce przebudować trzy skrzyżowania na zakopiance na bezkolizyjne

Mieszkańcy Głogoczowa postulują o to od dawna, bo choć kilka lat temu oddano tu do użytku dwie kładki dla pieszych nad zakopianką, to kierowcy nadal zmuszeni są włączać się do ruchu na zakopiance, co nie tylko jest trudne, ale i niebezpieczne, bo natężenie ruchu na zakopiance jest bardzo duże.

Mają zostać przygotowane trzy rozwiązania bezkolizyjnych skrzyżowań w okolicy Bęczarki i w Głogoczowie w sąsiedztwie obydwu kładek dla pieszych. Oprócz tego GDDKiA chce wykonać korektę niebezpiecznego zakrętu w okolicy Bęczarki oraz odseparować ruch lokalny o ruchu tranzytowego - mówił Jarosław Szlachetka, burmistrz Myślenic w poniedziałek w Głogoczowie na zwołanym tam briefingu prasowym.

To ostatnie ma nastąpić dzięki uciągleniu dróg zbiorczych i serwisowych.