Głogoczów. Gospodynie wiejskie zafascynowane archiwistyką społeczną. Robią wywiady, skanują zdjęcia, chcą ocalić tożsamość wsi dla potomnych

Od jakiegoś czasu Panią i pozostałe gospodynie ze Stowarzyszenia Gospodyń w Głogoczowie pochłonął temat archiwistyki. Skąd to nowe, niekoniecznie typowe dla gospodyń wiejskich, działanie?

Myśl o stworzeniu naszego lokalnego archiwum społecznego towarzyszyła mi już od dawna, ale to wiązało się kosztami, bo trzeba byłoby mieć miejsce na serwerze strony www. Dlatego kiedy w 2020 roku usłyszałam, że powstało Centrum Archiwistyki Społecznej i stworzyło narzędzie w postaci Otwartego Systemu Archiwizacji, w skrócie OSA, pomyślałam: „To jest to! Chcemy w tym być”. Najpierw otrzymałam wsparcie od Joanny Dziadowiec-Greganić i Fundacji ARTS, dzięki którym nawiązałam kontakt z CAS. Teraz doszło do tego, że Centrum Archiwistyki Społecznej stawia nasze archiwum za przykład dobrych praktyk.

Co znajdziemy w OSA na temat Głogoczowa?