Głogoczów. Po kolizji na zakopiance ruch odbywa się już normalnie Katarzyna Hołuj

Około 2 km ma już korek, jaki utworzył się po kolizji do której doszło w środę (27 kwietnia) rano na zakopiance na wysokości czerwonej kładki. Zderzyły się tam dwa samochody dostawcze. Lewy pas w kierunku Zakopanego jest zablokowany. Ruch odbywał się jednym pasem. Na miejscu pracowały służby. Ok. godz. 10 ruch wrócił do normy.