Gmina Biskupice. Rusza akcja „Kanapka na Ukrainę”. Zbiórka w ten weekend

Jak informuje Marek Kot, który koordynuje gminną akcję pomocową na rzecz Ukrainy, do projektu można przyłączyć się w dwóch formach: przynosząc produkty na kanapki (w sobotę w godz. 9-13) lub gotowe kanapki (w niedzielę w godz. 12-15).

Strażacy zaznaczają, że kanapki muszą być przygotowane ze świeżych produktów (bo przed nimi daleka droga) oraz zapakowane w papier śniadaniowy i jednorazowy woreczek.

Natomiast, gdy ktoś planuje przyrządzić większą ilość kanapek, najlepiej włożyć je do kartonu i opisać na nim ich liczbę.

To kolejna tego typu akcja pomocowa strażaków z gminy Biskupice. W miniony weekend wyruszyli oni ze wsparciem bezpośrednio na granicę polsko – ukraińską, na przejście w Medyce, a także do Przemyśla. Zawieźli wojennym uchodźcom m.in. ok. 1000 ciepłych posiłków, przygotowanych z części darów zgromadzonych, podczas gminnej zbiórki na rzecz Ukrainy, a także słodkie przekąski, czekolady i napoje oraz przytulanki dla najmłodszych.