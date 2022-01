Gmina Gołcza. Będą pieniądze na drogę i kamieniołom

FLESZ - Delmikron – czy może dojść do podwójnego zakażenia?

Łączna wartość przekazanych dotacji to blisko 7,7 mln złotych. Większość z tej kwoty – 4,7 mln zł - będzie przeznaczona na przebudowę liczącej blisko 3,2 kilometra drogi gminnej z Trzebienic w kierunku Mostku.

Z kolei dzięki blisko 3 milionom złotych gmina zamierza zagospodarować teren kamieniołomu w Ulinie Wielkiej. Do niedawna było w tym miejscu wybierane kruszywo. Obecnie teren kamieniołomu przejęła gmina i zamierza urządzić tam miejsce do rekreacji. W pierwszym etapie teren zostałby uporządkowany i ogrodzony, powstaną parkingi, drogi dojazdowe. To właśnie na tę cześć inwestycji zostałaby przeznaczona otrzymana dotacja.

W dalszej kolejności w kamieniołomie planowana jest budowa odpowiedniej infrastruktury. Jednym z pomysłów wykorzystania terenu jest urządzenie tam zbiornika wodnego.