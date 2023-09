Gmina Gołcza. Zatrzymał nietrzeźwego kierowcę, policja mu dziękuje

Z opisu całego zajścia wynika, że mieszkaniec Gołczy (nie chciał ujawniać swojego nazwiska), jadąc w kierunku Żarnowca, zobaczył jak inny kierujący samochodem poruszał się od lewej do prawej krawędzi jezdni. Wzbudziło to jego podejrzenia, co do stanu trzeźwości kierowcy. Gdy ten wjechał na chodnik i zatrzymał się, mieszkaniec Gołczy podbiegł do niego, otworzył drzwi od strony kierowcy, unieruchomił samochód i zadzwonił na numer alarmowy. Do momentu przyjazdu Policji pilnował mężczyzny, aby ten nie oddalił się z miejsca zdarzenia.

Członkowie patrolu z Komendy Powiatowej Policji w Miechowie zbadali stan trzeźwości mężczyzny. Badanie wykazało, że kierowca – 36-letni mieszkaniec gminy Gołcza - miał ponad 2,5 promila alkoholu we krwi. Mężczyzna po przesłuchaniu i usłyszy zarzut kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości. Grozi mu za to do dwóch więzienia.