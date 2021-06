Gmina Kłaj. Kłopoty z budową ośrodka wypoczynkowego nad Rabą. Nie będzie gotowy na lato 2021

- Inwestycja jest zaawansowana (nowa infrastruktura jest gotowa w ok. 90 proc. - red.), pozostało tam do zrobienia stosunkowo niedużo prac. Obecnie prowadzimy inwentaryzację wykonanych robót i zabezpieczamy teren, by to co zbudowano nie zostało zniszczone czy rozkradzione. Projekt zamienny powinien być gotowy w połowie tego roku. Będziemy rozmawiali jeszcze z firmą prowadzącą roboty by wróciła na plac budowy, ale na dziś najbardziej prawdopodobne jest tu rozwiązanie umowy i ogłoszenie nowego przetargu na dokończenie przedsięwzięcia – powiedział nam wójt Kłaja.