Gmina Krzeszowice. W Zalasiu przy szkole powstaje kompleks sportowy, boiska, siłownia, bieżnia, skocznia

Inwestycje rekreacyjno-sportowe w Zalasiu obejmują budowę boiska do koszykówki, a wraz z nim budowę bieżni dla biegaczy oraz skoczni do skoków w dal. To kontynuacja prac przy tej placówce edukacyjnej, które rozpoczęło sołectwo Zalas. Obecnie realizujemy część projektu wykonanego przed kilku laty. Obok infrastruktury sportowej mamy w planach także rozbudowę szkoły o nowe skrzydło z przeznaczeniem na przedszkole dla najmłodszych mieszkańców - mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.

O inwestycje już przed kilku laty zabiegał sołtys i Rada Sołecka wsi Zalas. Zebranie wiejskie przeznaczyło wówczas pieniądze na przygotowanie projektu dla kompleksu sportowo-rekreacyjnego.

Realizowaliśmy to przez dwa lata od 2016 roku przy wsparciu z funduszy Lokalnej Grupy Działania. Projekt został przez sołectwo wykonany w połowie. Najpierw przy szkole powstała siłownia zewnętrzna - pierwsza w gminie Krzeszowice. Potem zrobiliśmy dwa boiska - jedno do piłki nożnej ze sztuczną nawierzchnią - taki rodzaj niewielkiego orlika, a drugie do gry w siatkówkę - mówi Henryk Woszczyna, sołtys Zalasu.

To nie wszystko, bo w ramach projektu powstały także cztery stoły do ping-ponga oraz cztery stoły do gry w szachy. Służą mieszkańcom i uczniom, bo w zalaskiej szkole jest rozpowszechniana gra w szachy. Miejscowe Stowarzyszenie Ziemi Zalaskiej Amonit organizuje tu turnieje szachowe.