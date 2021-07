Gmina Myślenice. Ponad 100 osób poszkodowanych przez powódź ubiega się o pomoc

Sytuacja jest absolutnie wyjątkowa. Nigdy nie mieliśmy do czynienia z sytuacją, gdzie siedem sąsiadujących ze sobą domów zostało zalanych na wysokość od 1,60 do 2 m. Na ten moment nie mam informacji, aby któryś z domów został przeznaczony do rozbiórki, ale i tak sytuacja wielu ludzi jest dramatyczna, bo stracili wszystko co było w domy. Od pieców, hydroforów w piwnicach, przez podłogi, okna, drzwi, meble, sprzęt AGD. W garażach zalane zostały auta