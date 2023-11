Gmina Nowe Brzesko. Przetarg na projekt mostu na Wiśle… unieważniony

Zbyt wysoka cena była zatem pierwszym, ale nie jedynym powodem unieważnienia procedury. Okazało się bowiem, że w dniach 20-22 listopada, czyli wtedy, gdy mijał termin składania ofert, doszło do awarii systemu e-Zamówienia, poprzez który potencjalni oferenci mogli składać swoje propozycje. W efekcie ani inwestor, ani potencjalni wykonawcy nie mieli dostępu do platformy. Z informacji stanowiącej uzasadnienie do decyzji o unieważnieniu postępowania wynika, że były firmy, które na skutek awarii systemu nie mogły przesłać swoich ofert. I to był drugi powód, dla którego postępowanie unieważniono.

Wszystko wskazuje zatem na to, że przetarg trzeba będzie powtórzyć, co z kolei spowoduje kolejne opóźnienie w realizacji inwestycji, która od sześciu lat nie może wyjść poza etap załatwiania niezbędnych formalności. Przypomnijmy, że samo ustalenie lokalizacji inwestycji zajęło kilka lat, ponieważ propozycje, mówiące o budowie mostu w Hebdowie, a następnie w rejonie ulicy Nękanowice w Nowym Brzesku zostały skutecznie oprotestowane. Tymczasem istniejący most na Wiśle w Nowym Brzesku nie tylko nie spełnia współczesnych standardów (jest jednojezdniowy), to ze względu na stan techniczny obowiązuje na nim ograniczenie tonażu pojazdów do 3,5 tony.