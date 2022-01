Gmina Pcim. Twarz miał zanurzoną w wodzie. Policjanci uratowali życie mężczyźnie

Pijany 63-latek po awanturze uciekł z domu. Domownicy powiedzieli policjantom, że najpewniej chciał się gdzieś przeczekać interwencję i nie może się znajdować daleko od domu.

Sierżant sztabowy Sławomir Kutryba i sierżant sztabowy Artur Łętocha najpierw sprawdzili okolice domu i pomieszczenia gospodarcze, a następnie przeszukiwali tereny leśne nieopodal domostwa. Tam jeden z mundurowych dostrzegł leżącącego w potoku człowieka. Mężczyzna nie odpowiadał na wezwania, ani nie ruszał się. Najpewniej wpadł do wody, poślizgnąwszy się wcześniej i stoczywszy ze skarpy, a uderzywszy głową w podłoże stracił przytomność.

Kiedy policjanci zbiegli ze skarpy, okazało się, że mężczyzna miał twarz zanurzoną w wodzie, a na głowie widoczny uraz, zadrapania i ślady krwi.

Wyciągnęli go z wody i sprawdzili czynności życiowe. 63-latek nie oddychał, dlatego policjanci niezwłocznie przystąpili do masażu serca. Kiedy mężczyzna zaczął oddychać, aby udrożnić drogi oddechowe, ułożyli go w pozycji bocznej ustalonej.

Monitorowali czynności życiowe mężczyzny i ogrzewali do czasu, aż na miejsce przybył zespól ratownictwa medycznego.