Gmina Proszowice. Na bakterie w wodzie - ozonator

Ozonowanie wody powoduje, że występujące w niej bakterie i wirusy zostają zniszczone. Ma to więc zapobiec takim sytuacjom jak w czwartek, gdy na skutek obecności trzech sztuk bakterii z grupy clostridium woda w wodociągu zaopatrującym większość gminy Proszowice została uznana za niezdatną do picia. Powodem tej sytuacji była najprawdopodobniej awaria zasilania, do jakiej doszło na terenie SUW. Na skutek braku energii nie mogła pracować lampa UV, „odpowiedzialna” za eliminację bakterii.

Mobilny ozonator został wypożyczony od firmy, która prowadzi przebudowę stacji uzdatniania wody.